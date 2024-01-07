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Несекретные материалы

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Что нужно было делать Украине

Что нужно было делать Украине

Царьград Во Франции неизвестный художник продолжает издеваться над Зеленским. Говорят, что самые лучшие силы и умы полиции брошены на поимку анонимного художника.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
подляка не думает что Харьков может уйти в Россию !благо бюллетены!готовые лежат с 2014 года!проведут референдум !тогда гуд бай нациская власть  во главе с террористом наркоманом  зеленским!
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18 час.
Регина Толстоброва
Народ украинский совсем больной, раз выбрали  в президенты такую срань.
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18 час.

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