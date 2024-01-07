Царьград Во Франции неизвестный художник продолжает издеваться над Зеленским. Говорят, что самые лучшие силы и умы полиции брошены на поимку анонимного художника.
Что нужно было делать Украине
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
подляка не думает что Харьков может уйти в Россию !благо бюллетены!готовые лежат с 2014 года!проведут референдум !тогда гуд бай нациская власть во главе с террористом наркоманом зеленским!
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18 час.
Регина Толстоброва
Народ украинский совсем больной, раз выбрали в президенты такую срань.
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18 час.
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