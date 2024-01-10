Червоткин об условиях в Мирном: «Пока что все нравится, все супер. Трасса достаточно рабочая и одновременно быстрая»

В Мирном (Татарстан) пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. – Как тебе трасса? Бывал ли здесь когда‑нибудь? – Пока что все нравится, все супер! Трасса достаточно рабочая и одновременно быстрая, потому что перед финишем есть такой длинный кусок, реально очень быстрый, нет крутых подъемов, где будут большие проигрыши или, наоборот, кто‑то будет очень много выигрывать.