© Lindsey Wasson/APАдминистрация главы Белого дома Дональда Трампа, как ожидается, отменит 50-процентные пошлины на некоторые товары из Канады, чтобы помочь сенатору-республиканке Сьюзан Коллинз и другим представителям Республиканской партии на промежуточных выборах.