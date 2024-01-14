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В Перми найдено еще одно уникальное дерево, которое может попасть в реестр

В Перми найдено еще одно уникальное дерево, которое может попасть в реестр

Сибирская ель посажена в 1970-е годы у «Подпольной типографии».В Перми возле музея «Подпольная типография» найдена сибирская ель, посаженная в 1970-ые годы, которая может быть включена в реестр уникальных деревьев.

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