В Перми найдено еще одно уникальное дерево, которое может попасть в реестр

Сибирская ель посажена в 1970-е годы у «Подпольной типографии».В Перми возле музея «Подпольная типография» найдена сибирская ель, посаженная в 1970-ые годы, которая может быть включена в реестр уникальных деревьев.
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