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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливейра – о вызове Пимблетта: «С Пэдди был бы отличный бой, но не сейчас. Я думаю только о поединке за пояс»

«Я думаю о поединке за пояс, так что нет причин рассуждать о других парнях, которые ниже меня в рейтинге.

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