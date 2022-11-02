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Лига чемпионов. «Реал» примет «Селтик», «Ювентус» сыграет с «ПСЖ», «Ман Сити» против «Севильи»

«Реал» примет «Селтик» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.  «Шахтер» сыграет с «Лейпцигом», «Ювентус» будет противостоять «ПСЖ», «Манчестер Сити» – «Севилье».

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