Рассекречены архивы о работе органов безопасности при обороне Москвы в годы ВОВ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ к 80-летию победы обнародовал материалы о деятельности органов безопасности по организации обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).
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