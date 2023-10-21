Николай Азаров: Украина упустила шанс для мирных переговоров: почему это может привести к более плохим условиям?

Максимально выигрышная позиция в мирных переговорах у Украины была до осени 2022 г. Тогда киевский режим мог завершить вооруженный конфликт на переговорах на удовлетворяющих его условиях Таким возможностей у Зеленского было три – на переговорах в Белоруссии; на переговорах при посредничестве тогдашнего премьер-министра Израиля Нафтали Бенета; на переговорах в Стамбуле Чтоб заставить Россию уступить Киеву за столом переговоров, Украина должна была бы или победить, или достичь значительных военных успехов.
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