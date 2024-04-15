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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев сделал ассист в игре с «Колорадо». Он провел на льду 17:01 – на секунду меньше лучшего результата в сезоне

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» обыграл «Эвеланш» со счетом 4:3 ОТ. Павел Дорофеев сделал голевую передачу.

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