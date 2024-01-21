Приметы и поверья на Филиппов день, который отмечают 22 января 2024 года Анна МалекВ день 22 января, в 2024 году, который выпадает на понедельник, существуют народные приметы и старинные поверья, которые остаются актуальными в этот зимний день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии