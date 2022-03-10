Заболеваемость коронавирусом в Тамбовской области идёт на спад

За сутки в Тамбовской области выявили 546 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 232 мужчины и 259 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 55 детей (23 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет и 32 девочки в возрасте от 1 до 17 лет).