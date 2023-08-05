Кем формируется кредитная история и как её не испортить

Когда человек собирается занять деньги в банке на различные нужды, (покупка жилья, транспортного средства, лечение и прочие цели) положительное или отрицательное решение финансового учреждения во многом зависит от кредитной истории гражданина.
Когда человек собирается занять деньги в банке на различные нужды, (покупка жилья, транспортного средства, лечение и прочие цели) положительное или отрицательное решение финансового учреждения во многом зависит от кредитной истории гражданина.
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