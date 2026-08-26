SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

"Мы стали слишком дорогими". Виктория Молдавская закрыла свой бренд Viva La Vika

"Мы стали слишком дорогими". Виктория Молдавская закрыла свой бренд Viva La Vika

Владелица недавно закрытой марки одежды Choux Виктория Молдавская объявила о закрытии и своего бренда украшений Viva La Vika, который ранее часто критиковали в сети за завышенные цены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии