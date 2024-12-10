"Давай начнем войну": Харди пообещал Папину неприятности на ринге

В Москве сейчас готовятся к абсолютно непредсказуемой встрече. Несколько именитых спортсменов, которые привыкли быть на вершине пьедестала, в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ" выйдут на ринг, чтобы забрать пояс победителя.
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