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Трое подростков заманили девочку в пустой дом и изнасиловали

Трое подростков заманили девочку в пустой дом и изнасиловали

РЕН ТВ В индийском штате Уттар-Прадеш трое подростков изнасиловали 13-летнюю школьницу, которая вышла из дома купить лапшу.

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