Блиновская в СИЗО на грани депрессии - СМИ

Елена Блиновская, известная деятельностью в сфере организации марафонов личностного роста, в настоящее время находится в условиях содержания под стражей, которые оказали на неё существенное психологическое воздействие.
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