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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэтт Барнс: «У нынешних «Уорриорз» нет шанса на победу, но Стеф пойдет по пути Кобе и останется с кораблем до конца»

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс сомневается в том, что Стефен Карри покинет « Голден Стэйт », несмотря на ослабление команды и невысокие шансы на чемпионство.

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