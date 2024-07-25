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Подозреваемому в подрыве авто заочно предъявили обвинение

Подозреваемому в подрыве авто заочно предъявили обвинение

Столичный судом поддержано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении подозреваемого, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на опубликованные данные.

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