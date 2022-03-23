Демар Дерозан: «Когда-нибудь нам должно надоесть, что нам надирают задницу»

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан после разгромного поражения от «Милуоки» (98:126) заявил, что команде пора изменить ситуацию.

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