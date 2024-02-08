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Свердловские власти в 7,5 раза сократят список охраняемых зданий в Екатеринбурге

Свердловские власти в 7,5 раза сократят список охраняемых зданий в Екатеринбурге

В списке дом Метенкова, Центр народной культуры, Музей Эрнста НеизвестногоНовую редакцию областного закона "О перечне объектов госсобственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению" обсудят депутаты ЗакСо на первом в 2024 году заседании.

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