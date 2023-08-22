Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Станислав Еремин: «Для Бабкова забить мяч в кольцо было самой простой вещью»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Еремин поделился своим мнением о дважды серебряном призере чемпионатов мира Сергее Бабкове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх