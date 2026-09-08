НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78 тв

1 подписчик

Смотровые площадки Петербурга: как увидеть всё за один день — от крепости до небоскрёба

Смотровые площадки Петербурга: как увидеть всё за один день — от крепости до небоскрёба

Где увидеть Петербург с высоты и рассмотреть город с необычного ракурса? Отправляемся по маршруту смотровых площадок: поднимаемся на крепостную стену Петропавловской крепости и колокольню Владимирского собора, а затем пересаживаемся на теплоход и отправляемся к Лахте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым