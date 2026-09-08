Смотровые площадки Петербурга: как увидеть всё за один день — от крепости до небоскрёба

Где увидеть Петербург с высоты и рассмотреть город с необычного ракурса? Отправляемся по маршруту смотровых площадок: поднимаемся на крепостную стену Петропавловской крепости и колокольню Владимирского собора, а затем пересаживаемся на теплоход и отправляемся к Лахте.
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