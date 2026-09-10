«Ужас не в том, что пропадает свет — ужас, когда его совсем не станет!»: Ночным ударом полностью выключена мощнейшая Криворожская ТЭС

После прилетов в ночь на 9 сентября ДТЭК сделала заявление, которое ошеломило всех громадян Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press Наше Минобороны 9 сентября заявило о продолжении нанесения массированных групповых ударов возмездия по объектам военной промышленности, логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины.