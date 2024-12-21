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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» обыграл «Каролину» и вновь возглавил Восток. Клуб идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ

«Кэпиталс» (46 очков в 32 играх) обогнали «Нью-Джерси» (45 в 35).  Команда Спенсера Карбери занимает 2-е место в общей таблице лиги, уступая лишь «Виннипегу» (47 в 34).

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