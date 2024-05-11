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Как убивали Лаврентия Берия, или Политика авантюризма | Евгений Спицын
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Этот Хрущ много чего натворил. А если разобраться по существу, была бы сейчас Россия на этом глобусе или нет, если бы не личное участие в создании ядерных центров Берией?
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12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Гнида хрущ много чего натворил одна передача Крыма чего стоит. Хохлы до сих пор им бредят мы вернем мы возьмем. А по факту только в рот берут
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11 час.
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