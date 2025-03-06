Захарова: Россия и Китай готовы дать отпор на попытки внести разлад в их дружбу

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 6 марта указала на то, что отношения между Россией и Китаем не направлены против других стран и не носят блокового характера.
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