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Лидер партии "Вставай, Франция!" раскритиковал идею "ядерного зонтика" Макрона

Лидер партии "Вставай, Франция!" раскритиковал идею "ядерного зонтика" Макрона

Zuma/TASS Лидер правой партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян заявил, что инициатива президента Эмманюэля Макрона по ядерному сдерживанию угрожает интересам республики.

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