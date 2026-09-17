Не только стресс. Сомнолог назвала причины ночных кошмаров

За неприятными снами могут стоять проблемы со здоровьем Кошмары у человека может вызывать не только стресс, но и неврологические, сомнологические нарушения, в том числе проблемы с дыханием, объяснила РИА Новости врач-сомнолог Карема Магомедова.
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