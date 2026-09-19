Trump-Xi Summit Cheat Sheet: New Deals, Extended Trade Truce, But No Breakthrough? The White House released an itinerary for next week's Trump-Xi meeting, including plans for Trump to greet Chinese President Xi Jinping at Joint Base Andrews.
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