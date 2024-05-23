Дом по программе реновации построят на улице Клочкова

В районе Фили-Давыдково возведут жилой дом по программе реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.