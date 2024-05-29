В Мангистау 1 июня пройдет около 90 культурных мероприятий ко Дню защиты детей

Управлением культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области в честь Международного Дня защиты детей 1 июня в области будет организовано около 90 мероприятий, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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