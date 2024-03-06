Toyota возобновила работу всех заводов: что изменится для россиян

Автоконцерн Toyota Motor возобновил работу всех производственных линий в Японии. В 2023 году она была частично приостановлена из-за скандала – тогда выявили фальсификацию данных о мощности дизельных двигателей со стороны подрядчика.
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