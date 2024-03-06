ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

13 подписчиков

Toyota возобновила работу всех заводов: что изменится для россиян

Toyota возобновила работу всех заводов: что изменится для россиян

Автоконцерн Toyota Motor возобновил работу всех производственных линий в Японии. В 2023 году она была частично приостановлена из-за скандала – тогда выявили фальсификацию данных о мощности дизельных двигателей со стороны подрядчика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх