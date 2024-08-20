«Мы все пехотинцы». Путин побывал в университете спецназа в Чечне и рассказал о причинах непобедимости России

Путин назвал себя пехотинцем во время поездки в университет спецназа в Чечне Президент России Владимир Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и все, кто защищают интересы страны в ходе спецоперации (СВО) на Украине.
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