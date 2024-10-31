Как накажут за езду на летних шинах зимой

С 1 декабря автомобилисты в России обязаны перейти на зимнюю резину как предписано в ПДД. Однако эксперты советуют не тянуть и по возможности «переобуваться» уже сейчас, чтобы обезопасить себя и окружающих и заодно сэкономить время и нервы.
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