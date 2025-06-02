´Чисто из хулиганских побуждений и быстрого заработка´. Осужденный в России за диверсии уроженец Могилевщины сперва обжаловал приговор, а потом - передумал и жалобу отозвалСтепан Масюкович в суде, фото Воронежские новостиВ России вступил в законную силу приговор уроженцу Бобруйского района Степану Мосюковичу.