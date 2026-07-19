Шоферские байки: про подарок для тещи и владельца «Явы»

Кто такое ему посоветовал — не знаю, но ездить на «Таврии» она так и не смогла. Механическая коробка передач там была явно не для девушек: их переключение требовало немалых физических сил, определенной сноровки и отвлекало от дороги так, что это ….
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