Криптоиндустрия сталкивается с новой волной увольнений. Криптозима близко?

Несколько крупных компаний в сфере криптовалют, сократили свой персонал на этой неделе. Подобные совпадения действий Consensys, Kraken и dYdX, указывает на неблагоприятные рыночные условия, которые складываются в период нахождения криптовалютного рынка у исторических максимумов.