«Не сходите с троп!» В уральских нацпарках заметили медведей и ядовитых змей

Посетителей национальных парков Южного Урала призывают придерживаться разрешенных маршрутов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», отпечатки медвежьих лап попались госинспекторы учреждения обнаружили в верх-катавской части Зигальги, в стороне от туристических путей.
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