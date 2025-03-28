«Уведомим США и ударим так, что мало не покажется!»: в Госдуме заявили о готовности РФ ответить на атаки ВСУ

Ультиматум Москвы: терпение на исходе «Россия не намерена смотреть на атаки по энергетическим объектам» Депутат Госдумы Виктор Заварзин заявил о подготовке ответных мер в связи с нарушением Киевом 30-дневного перемирия, согласованного РФ и США.
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