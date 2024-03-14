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Добрый Мир

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    Терпение России по потокам скоро может закончится, и ТОГДА........!🤠👍👈🗡️😎В постпредстве РФ...
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В однополых браках глава МИД Франции разбирается лучше, чем в военном балансе

В однополых браках глава МИД Франции разбирается лучше, чем в военном балансе

2 дня назад <100 прочитали Новоиспеченный глава МИД Франции Стефан Сежурне – эдакое олицетворение «продвинутой» europейской толерантности, призвал Европу разговаривать с Россией «на языке баланса сил», продолжая поставлять ВСУ оружие и боеприпасы.

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