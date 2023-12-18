Аналитик Тимошенко: юань показал рост на Московской бирже

РИАМО – 18 дек. Юань продемонстрировал рост на Московской бирже на фоне выхода позитивной экономической аналитики, сообщил РИАМО CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
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