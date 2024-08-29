Вучич: Сербия не ввела санкции против России, как хотел Макрон

Белград не испытывает стыда за свою позицию Французский лидер Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против Москвы, однако Белград не сделал этого и не стыдится своей позиции, сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.
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