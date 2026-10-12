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SPLETNIK

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"Чувствуем себя везучими, потому что нашли друг друга". Джордж Клуни высказался о браке с Амаль

"Чувствуем себя везучими, потому что нашли друг друга". Джордж Клуни высказался о браке с Амаль

Джордж Клуни дал комментарий о своём браке с 45-летней Амаль, с которой воспитывает двоих детей. Откровениями 65-летний голливудский актёр поделился с People на гала-вечере The Albies.

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