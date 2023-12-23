Что рассказывают о событиях из Библии древние таинственные египетские надписи на Стеле Голода

Журналист и египтолог Чарльз Эдвин Уилбур десять лет под ряд проводил каждую зиму в Египте. Он находился всегда на борту дахабии — это типичное нильское пассажирское судно с двумя парусами, которое учёный превратил в свою библиотеку и рабочий кабинет.