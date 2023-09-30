Откуда жир уходит в первую очередь при похудении?

Почему даже после полугода занятий в спортзале живот никуда не пропадает? фото: midjourneyУ тех, кто приступает к долгожданному похудению, обычно есть ненавистная часть тела, которую они хотят убрать: живот, бока, бедра, грудь и т.
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