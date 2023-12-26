Сын экс-главы МВД в Краснодаре предстанет перед судом за ДТП

Сын экс-главы УМВД по Краснодару предстанет перед судом за ДТП. Вечером 18 марта в Геленджике находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения россиянин на скорости 108 километров в час не справился с управлением иномаркой, вылетел на обочину и врезался в дерево, из-за чего травму получила его пассажирка.