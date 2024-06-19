Steak Lovers
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Steak Lovers

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Лучший способ готовить баклажаны на сковороде: добавляем сверху тертый сулугуни

Лучший способ готовить баклажаны на сковороде: добавляем сверху тертый сулугуни

Этот рецепт баклажанов идеально сочетает в себе простоту и изысканность. Нежные баклажаны, запеченные с помидорами черри, ароматным базиликом и колбасным сыром, подарят вам незабываемый вкус, который все будут просить повторять еще не один раз.

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