Лучший способ готовить баклажаны на сковороде: добавляем сверху тертый сулугуни

Этот рецепт баклажанов идеально сочетает в себе простоту и изысканность. Нежные баклажаны, запеченные с помидорами черри, ароматным базиликом и колбасным сыром, подарят вам незабываемый вкус, который все будут просить повторять еще не один раз.