Самолеты из Москвы и Петербурга, задержанные вчера из-за атаки БПЛА, прилетели в Омск с девятичасовым опозданием.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Самолеты из Москвы и Петербурга, задержанные вчера из-за атаки БПЛА, прилетели в Омск с девятичасовым опозданием.
Свежие комментарии