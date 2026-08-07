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Происшествия

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В Ставропольском крае полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для школьников в двух детских лагерях

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Управления МВД России по городу Ставрополю организовали спортивные и профилактические мероприятия для детей на базе двух детских лагерей.

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