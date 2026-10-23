Ukraine reports ongoing issues with slow transmission speeds over SpaceX's satellite communications system after Trump insists restrictions are lifted.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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